Hırsız Evlerden Anahtar Çalıp Araç Çaldı - Son Dakika
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Hırsız Evlerden Anahtar Çalıp Araç Çaldı

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İstanbul'da evlerden kontak anahtarı çalan hırsız yakalandı, 19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu.

08.02.2025 16:42
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İstanbul'da evlerden kontak anahtarı çalan hırsız kamerada

Evlere giren ve otomobil çalan hırsız yakayı ele verdi

İSTANBUL - İstanbul'da bir şüpheli, farklı tarihlerde çok sayıda evden hırsızlık yaparken, evdeki aldığı kontak anahtarı ile de park halindeki araçları çaldı. 19 yıl yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıkan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da çok sayıda ev ve otomobil hırsızlığı yapan bir şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin bazı olaylarda güvenlik kamerasına yakalandığını belirledi. Ekipler, görüntülerden şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan takip sonucu şüpheli İ.Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli İ.Ü.'nün daha önceden 26 suç kaydı bulunduğu, ayrıca daha önce işlediği suçlardan toplam 19 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinde şüphelinin 9 ayrı ev ve oto hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi. Evden aldığı kontak anahtarı ile de park halindeki araçları çaldığı tespit edildi. Tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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