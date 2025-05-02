Hırsızın Motosiklet Avı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hırsızın Motosiklet Avı

Hırsızın Motosiklet Avı

Hatay'da arızalanan motosikletten sonra başka bir motosiklet çalan hırsız yakalandı.

02.05.2025 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da çaldığı motosiklet arızalanan hırsız, evin bahçesinde park halindeki bir diğer motosikleti çalarak yoluna devam etti. Hırsızın arızalı motosikleti park ettiği ve diğer motosikleti çalarak yoluna devam ettiğin anlar kameraya yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde motosiklet avına çıkan hırsız, çaldığı motosikletle gezerken arızalandığını fark etti. Arızalı motosikleti ileride bir noktada park eden hırsız, Ömer Faruk Beyaz'a ait motosikleti evin bahçesinden çaldı. Hırsızın motosiklet avı anbean kameraya yansıdı. Görüntülerde, hırsızın çaldığı motosikleti arızalanmasının ardından tekrar çalıştırmaya çalıştığı ve çalıştıramayınca da Beyaz'a ait motoru evin bahçesinden çaldığı görüldü. Polis ekiplerinin araştırmaları sonrasında hırsız kısa sürede yakalanırken motosiklet bulunamadı.

"Sabah ezanında motosikletler vardı ama ezandan sonra çaldılar"

Motosikletinin çalındığı anları anlatan Ömer Faruk Ayaz, "Sabah uyandığımızda motosikletler yoktu. Sabah ezanında motosikletler vardı, ama ezandan sonra çaldılar. Sabah uyanıp çalındığını görünce polislere haber verdik. Evin çevresinde 7 kamera vardı ve görüntüleri emniyet güçleriyle paylaştık. Polislerin hırsızı yakalandığını öğrendik. Biz de kamera kayıtlarını izlememiştik. Hırsız buraya kadar gelmiş, onu da amcam görmüş. Köşede motosikleti çalıştırmayı denerken biz onun olduğunu bilmiyorduk. Köşede bıraktığı motosikleti de çalmış. İki mahalle ötede 2 motosiklet daha çalmış. Hırsız bulundu ama motosikletler ortada yok" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Motosiklet, Reyhanlı, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırsızın Motosiklet Avı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:48:25. #7.12#
SON DAKİKA: Hırsızın Motosiklet Avı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.