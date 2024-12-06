Hırsızlar Aydın\'da Yakalandı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir evden altın ve para çalan hırsızlar jandarmanın yaptığı titiz çalışmalar sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çallı Mahallesi'nde N.Ş. isimli şahıs evinden 1 adet Osmanlı Tuğrası altının ve 3 bin TL nakit parasının kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalındığını beyan ederek Mersinbelen Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaatta bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığınca Çallı Mahallesi'nde 75 kişinin bilgi ve görüşü alınarak yapılan detaylı araştırma sonucu M.S(19), S.N.Ş(20) ve E.S (19) isimli şüphelilerin hırsızlık suçunu borçları sebebiyle işlediği tespit edilerek yakalandı. Çalınan Osmanlı Tuğrası altın bulunarak sahibine teslim edildi. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN