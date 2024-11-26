Hırsızlar Yangın Tüpüyle Market Camını Kırdı - Son Dakika
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Hırsızlar Yangın Tüpüyle Market Camını Kırdı

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İstanbul'da hırsızlık şüphesiyle marketten kaçmaya çalışan 3 kişi, yangın tüpüyle camı kırdı.

26.11.2024 12:15
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'Hırsızlık' iddiasıyla üzerlerine kapatılan kapıyı yangın tüpüyle kırdılar

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da hırsızlık yapmaya çalıştıkları ileri sürülen 3 kişi, market çalışanlarınca kapı kilitlenerek polisi haber verildi. Polise haber verildiğini öğrenen şahıslar, yangın tüpüyle camı kırıp, raflardaki ürünleri dağıttı. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi'ndeki bir zincir market şubesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, markete gelen 3 kişinin 'hırsızlık yapmaya çalıştıkları' iddiası üzerine market çalışanlar ile şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından market çalışanları, dışarıya çıkıp kapıyı kilitleyip polise haber verdi.

Bu durum üzerine 3 kişi marketin içindeki raflarda yer alan sağa sola dağıtmaya başladı. Şüphelilerden biri de dışarı çıkmak için yangın tüpüyle camı kırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Daha sonra market çalışanları ise kırılan camları temizleyerek, etrafa savrulan ürünleri topladı. Şüphelilerin camları yangın tüpüyle kırmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Hırsızlar Yangın Tüpüyle Market Camını Kırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlar Yangın Tüpüyle Market Camını Kırdı - Son Dakika

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