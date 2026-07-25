Hırsızlık Girişimi, Komşular Kurtardı - Son Dakika
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Hırsızlık Girişimi, Komşular Kurtardı

Hırsızlık Girişimi, Komşular Kurtardı
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Serdivan'da bir iş yerinin önünde kadın ve erkek şüphelilerin hırsızlık girişimi komşular tarafından engellendi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerinin yerinin önüne gelen kadın ve erkek şüpheli, iş yerine girmeye çalıştıktan sonra kapı önündeki paspası çalmak istedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, komşuların fark edip seslenmesi üzerine şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

Yazlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gece saatlerinde bir iş yerinin önüne gelen kadın ve erkek iki şüpheli bir süre çevreyi kontrol etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde erkek şüphelinin iş yerinin kapısına yönelerek bir süre kapıyla uğraştığı, kadın şüphelinin ise yan tarafta bulunan paspası aldığı görüldü. Bu sırada durumu fark eden çevredeki vatandaşların şüphelilere seslenmesi üzerine erkek şahıs iş yerinin açılış ve kapanış saatlerine baktığını öne sürerken, kadın aldığı paspası bırakarak olay yerinden kaçtı.

İş yeri sahibi yaşananları anlattı

Yaşananları sabah iş yerine geldiğinde öğrendiğini belirten iş yeri sahibi Aynur Korkmaz, "Akşam saat 20.30-21.00 gibi dükkandan çıktım. Sabah iş yerime geldiğimde üst kattaki komşum bana gece bir olay yaşandığını söyledi ve güvenlik kamerası kayıtlarına bakmamı istedi. Görüntülerde iki kişinin karşı taraftan geldiklerini, daha sonra geri dönerek iş yerimin önüne geldiklerini gördük. Erkek şahıs kapının önünde bir şeyler yapmaya çalışıyor, kadın ise yan taraftaki paspası alıyor. O sırada komşularım fark edip seslenince erkek, dükkanın açılış ve kapanış saatlerine baktığını söylüyor. Kadın ise aldığı paspası bırakıp kaçıyor" dedi.

"Mahalleli esnafı tanıyor ve her zaman destek oluyor"

Çocuklarıyla birlikte yalnız yaşadığını ifade eden Korkmaz, komşularının kendisini tedirgin etmemek için durumu sabah anlattıklarını belirterek, "Mahalleli esnafı tanıyor ve her zaman destek oluyor. Benim burada kimseyle bir sorunum yok. Komşularım da bizleri koruyup kolluyor. Allah hepsinden razı olsun. Aynı durumun tekrar yaşanmaması için güvenlik kamerası görüntülerini polis ekiplerine teslim edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Serdivan, Sakarya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık Girişimi, Komşular Kurtardı - Son Dakika

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