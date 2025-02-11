Hırsızlık hükümlüsü kadın bağ evinde yakalandı

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Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından gerçekleştirilen operasyonda 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 11 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan kadın şahıs saklandığı bağ evinde yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli kadın şahıs İzmir'in Selçuk ilçesinde saklandığı bağ evinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şahıs adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN