Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı
Gaziantep'te 1 kişi hırsızlık için girdiği binada suçüstü yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir şüpheli, hırsızlık için girdiği apartmanda suçüstü yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinde çeşitli ikametlerden hırsızlık yapan 1 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli M. Ö., Karataş'ta hırsızlık yapmak amacıyla girdiği Karataş Mahallesinde bulunan Mehmet Can Sitesinde suçüstü yakaladı.
Suç dosyası kabarık olduğu öğrenilen şüpheliyi polis ekipleri yakalayarak gözaltına aldı.
Polis olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı - Son Dakika