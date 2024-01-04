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Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı

Gaziantep'te bir şüpheli, hırsızlık için girdiği apartmanda suçüstü yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık yapan şüpheliyi Karataş Mahallesinde bulunan Mehmet Can Sitesinde suçüstü yakaladı. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı
04.01.2024 - 23:41,
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Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı

Gaziantep'te 1 kişi hırsızlık için girdiği binada suçüstü yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir şüpheli, hırsızlık için girdiği apartmanda suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinde çeşitli ikametlerden hırsızlık yapan 1 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli M. Ö., Karataş'ta hırsızlık yapmak amacıyla girdiği Karataş Mahallesinde bulunan Mehmet Can Sitesinde suçüstü yakaladı.

Suç dosyası kabarık olduğu öğrenilen şüpheliyi polis ekipleri yakalayarak gözaltına aldı.

Polis olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA
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