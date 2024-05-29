Hırsızlık için girdikleri evde ev sahibiyle karşılaştılar, çığlık çığlığa kaçtılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hırsızlık için girdikleri evde ev sahibiyle karşılaştılar, çığlık çığlığa kaçtılar

Geniş Video İzle

Antalya'da hırsızlık amacıyla girdikleri evde ev sahibi ile karşılaşan ve çığlık atarak kaçan 2 kadın, ekiplerinin başarılı çalışması sonucunda Manavgat-Antalya otobüsünde yakalandı. Olay sonrası tanınmamak için bir inşaata kıyafetlerini değiştirdikleri öğrenilen şüphelilerin, 25'in üzerinde hırsızlık kaydı bulunduğu belirtildi. Kadınların kaçma anına ilişkin görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

29.05.2024 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırsızlık için girdikleri evde ev sahibiyle karşılaştılar, çığlık çığlığa kaçtılar

Kadınların kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Olay sonrası tanınmamak için bir inşaata kıyafetlerini değiştirdikleri öğrenilen şüphelilerin, 25'in üzerinde hırsızlık kaydı bulunduğu belirtildi

ANTALYA - Antalya'da hırsızlık amacıyla girdikleri evde ev sahibi ile karşılaşan ve çığlık atarak kaçan 2 kadın, ekiplerinin başarılı çalışması sonucunda Manavgat-Antalya otobüsünde yakalandı. Olay sonrası tanınmamak için bir inşaata kıyafetlerini değiştirdikleri öğrenilen şüphelilerin, 25'in üzerinde hırsızlık kaydı bulunduğu belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ve iki kadının hırsızlık amacıyla bir eve girdiği, ev sahibi ile karşılaşınca da kaçtıkları ihbarı üzerine polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ihbarı yapan Bahattin Yılmaz ile görüştükten sonra şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Yılmaz'ın verdiği bilgi ve eşkal doğrultusunda çalışma başlatan Asayiş ekipleri, izlediği çok sayıda güvenlik kamerasından şüpheli 2 kadının girdikleri evin 4 sokak ilerisinde bir inşaata girerek tanınmamak için burada üzerlerini değiştirdiğini ardından minibüs ile Ilıca- Kumköy kavşağına gelerek Manavgat Seyahat'e ait otobüse binerek Antalya'ya gittiğini belirledi.

Ekipler ile yapılan görüşmelerin ardından şüpheli 2 kadın Antalya girişinde durdurulan otobüste yakalandı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Antalya'dan alınarak Manavgat'a getirilen 2 kadın Bahattin Yılmaz tarafından teşhis edildi. 25'in üzerinde hırsızlıktan suç kaydı bulunan 2 kadının yarın Adliyeye çıkarılması bekleniyor. Ev sahibi Bahattin Yılmaz, gece işyerinde nöbete kaldığını belirterek "Evime gelip istirahate çekildim. Eşim işe gitmek için evden ayrılırken bende yatmaya hazırlanıyordum. Zil uzun uzun çaldı. Kapıdaki mercekten baktığımda kapıda 2 tane tanımadığım kadın gördüm. Kadınların duymaması için koridordan odaya geçip eşim ve arkadaşımı arayıp hemen gelmelerini istedim. Koridora çıktığımda kadınları birden karşımda gördüm. Beni görünce çığlık atıp hızla merdivenlere koştular. Kadınların birisi kaçarken düştü. Hemen 112'yi aradım. Polisler gelip benimle görüştü. Az önce de kadınların yakalandığını öğrendim" dedi. Kadınların kaçma anına ilişkin görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık için girdikleri evde ev sahibiyle karşılaştılar, çığlık çığlığa kaçtılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan kararı Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı
08:58 Emekli temmuzda ne kadar zam alacak Masadaki rakam pek tatmin edici değil Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil
06:39 Refah’ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus’a bomba yağdırdı Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti Refah'ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
00:23 Zamanlama manidar İspanya’nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu’yu ziyaret etti Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
10:20 Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi Serçe parmağını yiyen caniyle hastanede koğuş arkadaşı olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi
09:45 Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı Victor Nelsson Galatasaray’dan ayrılıyor Ailesine edilen küfürler bardağı taşırdı! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor
09:44 Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
09:35 Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti Kuru ekmek vererek kendisine alıştırdığı köpeğe tecavüz etti
09:32 Ümit Özat’tan Okan Buruk’a: Ahlaksız, yerden bitme Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme
09:25 Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 11:21:18. #1.12#
SON DAKİKA: Hırsızlık için girdikleri evde ev sahibiyle karşılaştılar, çığlık çığlığa kaçtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement