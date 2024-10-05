Hırsızlık sırasında dehşet saçtı, tutuklandı - Son Dakika
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Hırsızlık sırasında dehşet saçtı, tutuklandı

Hırsızlık sırasında dehşet saçtı, tutuklandı

Avcılar'da çalıntı cip ile çok sayıda araca çarpan ABD vatandaşı tutuklandı, 1 ölü 4 yaralı.

05.10.2024 16:51
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İstanbul Avcılar'da dün yaşanan olayda bir galeriden çaldığı cip ile çok sayıda araca çarpıp kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesine getirildi. Tutuklama talebiyle Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Nassim D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, E-5 kara yolu Avcılar yan yolda saat 15.15 sıralarında meydana gelmişti. Fas uyruklu üzerinden Amerikan pasaportu çıkan Nassim D. isimli şahıs, yol boyu birçok araca çarparak kaçmaya başlamış, vatandaşların önünü kapattığı şahıs araçtan darp edilerek indirilmek istenmişti. N.D. yakalanacağını anlayınca toplam 14 araca çarparak kaçmıştı. 4 kişinin de yaralanmasına neden olan şahıs Yenibosna E-5 kara yolunda polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavisi devam eden Yıldıray Erol, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Dehşeti yaşatan ABD'li hırsız tutuklandı

Avcılar'da dün meydana gelen olayda dehşeti yaşatan Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D., hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyete götürülen şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklama talebiyle Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D., 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Öldürme ve Hırsızlık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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