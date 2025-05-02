Hırsızlık suçluları Afyonkarahisar\'da yakalandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 17 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde M.G. ve M.M.E. isimli şahısların kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 17 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahısların peşine düşen ekipler şüphelileri Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR