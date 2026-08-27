Hırsızlık Suçlusu Yakalandı
Şanlıurfa'da JASAT ekipleri, 5 yıl hapis cezası bulunan Ş.İ.'yi yakaladı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 5 yıl 1 ay 7 gün hapis cezası bulunan Ş.İ. isimli şahıs, Siverek ilçesinde JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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