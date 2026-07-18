Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Nizip ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsızlık Suçundan 10 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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