Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında "Binanın İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs, Bolvadin'nde yakalandı. Yakalanan F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlık suçundan aranan F.A. yakalandı - Son Dakika
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