Hırsızlık suçundan aranan şahıs evine kıyafet değiştirmeye gelince yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hırsızlık suçundan aranan şahıs evine kıyafet değiştirmeye gelince yakalandı

Bursa'da 31 yıl 20 gün hapis cezası ile aranan bir hırsız, evine kıyafet değiştirmek için geldiğinde polis tarafından yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.08.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırsızlıktan 31 yılla aranıyordu evine kıyafet değiştirmeye gelince yakalandı

BURSA - Bursa'da 31 yıl 20 gün hapis cezası ile 1 aydır polis tarafından her yerde aranan sabıkalı hırsız, evine kıyafetini değiştirmek için geldiğinde yakayı ele verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Sürekli şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde çalışmalar yapan ekipler son olarak, "hırsızlık" suçundan 31 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimli zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 aydır polisten kaçan F.K. Hacivat Mahallesi'nde bulunan evine üzerindeki kıyafetleri değiştirmeye geldiği sırada polis ile karşılaştı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanıp Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık suçundan aranan şahıs evine kıyafet değiştirmeye gelince yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:44 CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı Savcıdan dikkat çeken “Hazine“ talebi CHP'deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan dikkat çeken "Hazine" talebi
15:29 Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü
14:23 Sinvar’ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir’den bir skandal tehdit daha Sinvar'ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir'den bir skandal tehdit daha
10:42 Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı! Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı
00:15 Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu İçki ve sakinleştirici satışları patladı Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu! İçki ve sakinleştirici satışları patladı
15:49 Yeni transfer kafilede yok Beşiktaş’ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu
15:37 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi
15:04 Yarışmadığı halde Olimpiyatlar’a damga vurdu Güzel olduğu kadar da mütevazi Yarışmadığı halde Olimpiyatlar'a damga vurdu! Güzel olduğu kadar da mütevazi
14:45 Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
14:33 Olimpiyatlar’ın en şanssızı Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti
14:31 YouTube’un eski CEO’su ve Google’ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti YouTube'un eski CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti
13:55 İmamoğlu’ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
13:47 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 17:17:44. #1.13#
SON DAKİKA: Hırsızlık suçundan aranan şahıs evine kıyafet değiştirmeye gelince yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement