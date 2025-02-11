Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında; hakkında bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö. isimli şahıs Emirdağ'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR