Hırsızlık suçundan firari yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda C.Ç. yakalandı.
Hakkında "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA
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