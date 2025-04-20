Avcılar'da hırsızlık şüphelisi dizi oyuncusu çıktı

Avcılar'da bir mağazada yaşanan valiz hırsızlığını oyuncu Ümit Gündeş'in gerçekleştirdiği tespit edildi

İSTANBUL - Avcılar'da mağaza önünden valiz çalan şüphelinin oyuncu Ümit Gündeş olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz yıl Beylikdüzü'nde bir marketten yağ çalarken kameralara yakalanan Güneş'in hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay 27 Mart günü Avcılar'da bir mağazada yaşandı. İşyerinin önünde duran valizi çalan bir şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Aynı gün bölgedeki bir marketten daha hırsızlık yapıldığı öğrenildi. Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili inceleme yapan polisler, şüphelinin birçok dizide oyunculuk yapan Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Geçtiğimiz yıl Beylikdüzü'nde bir marketten yağ çalarken yakalanan şüpheli Ümit Gündeş'in hırsızlık sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

Mağaza yetkililerin şikayetçi olmamaları üzerine Gündeş hakkında işlem yapılmadı. Gündeş'in valiz çaldığı anlar kameralara yansıdı.