Hırsızlık zanlısı 17 yıl hapis cezası ile yakalandı

3.Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık suçundan 16 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan hükümlüyü jandarma ekipleri yakaladı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü A.D. isimli şahıs Nazilli Dereağzı Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü, adli işlemelerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN