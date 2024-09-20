Hırsızlık Şüphelisi Adıyaman'da Yakalandı

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Kahramanmaraş'ta hırsızlık olaylarına karışan şahıs, Adıyaman'da polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta hırsızlık olaylarına karışan şahsın Adıyaman'a geldiği ihbarını alan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olayları gerçekleştiren Ş.A. isimli şahsın içerisinde bulunduğu aracı durdurarak aradı. Yapılan aramalarda üzerinden 700 Amerikan doları, 2 bin 700 Euro, 40 sterlin, 410 İsviçre frangı, bin 75 TL, 350 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası, cam kesme aparatı, ucu sivrileştirilmiş alyan ele geçirilirken şahıs ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN