Gaziantep'te, 26 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli mercilerce tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde 26 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.
Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlık Zanlısı Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika
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