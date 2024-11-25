Hırsızlıkla Aranan Kadın Yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlıkla Aranan Kadın Yakalandı

Hırsızlıkla Aranan Kadın Yakalandı

Kayseri'de 10 yıl hapis cezası olan hırsızlık suçlusu kadın tutuklandı.

25.11.2024 17:55
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'hırsızlık' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda; hakkında 'evden hırsızlık' 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.A.A. (30) yakalandı. İşlemleri tamamlanan L.A.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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