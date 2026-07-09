Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.Y. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsızlıkla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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