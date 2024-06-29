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Hırsızlıktan 17 yıl hapis cezası olan kadın ikametinde yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 5 adet ikametten hırsızlık suçundan toplamda 17 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan kadın, ikametinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada yakalanan S. Y. isimli kadın şahsın 5 adet İkametten hırsızlık suçundan toplamda 17 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Hükümlü kadın, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Canik'teki ikametinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.