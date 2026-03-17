Hırsızlıktan Aranan Şahıs Bilecik\'te Yakalandı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, hırsızlık suçundan aranan ve 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.,
Edinilen bilgiye göre, şahıs Bilecik'e bağlı Kurtköy köyünde bir işletmeye ait döküm sahasında yakalandı. Yakalanan E.S.'nin, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahsın yakalanması, "Ulusal Yargı Ağı Projesi" (UYAP) kayıtları doğrultusunda gerçekleştirildi.
Yakalanan şahıs, Gölpazarı Adli Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK
