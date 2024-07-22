Hırvatistan'da Bakımevine Silahlı Saldırı: 5 Ölü - Son Dakika
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Hırvatistan'da Bakımevine Silahlı Saldırı: 5 Ölü

Hırvatistan'ın Daruvar kasabasındaki bir huzurevine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırıda ayrıca 5'i ağır 7 kişi yaralandı. Hırvatistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı olayı kınayarak, saldırının nedenini araştırmak için soruşturma başlatıldığını belirtti.

22.07.2024 16:08
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Hırvatistan'da bir bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, saldırgan polis tarafından yakalandı.

Hırvatistan'ın Daruvar kasabasındaki bir huzurevine yerel saatle 10.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 7 kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan, kısa süre sonra bir kafede yakaladı. Acil durum ekiplerinin gerekli yardımı sağlamak ve inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic yaptığı açıklamada, saldırının benzeri görülmemiş vahşi bir suç olduğunu belirterek, "Bu tüm yetkili kurumlara, silahlanmanın daha sıkı kontrol edilmesi de dahil olmak üzere toplumdaki şiddeti önlemek için daha fazlasını yapmaları yönünde korkunç bir uyarı ve son bir çağrıdır" dedi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, "Daruvar'daki huzurevinde 5 kişinin öldürülmesi bizi dehşete düşürdü. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor ve yaralıların iyileşmesini umuyoruz" ifadesini kullandı.

Yetkililer, şahsın saldırıyı neden işlediğine ilişkin soruşturma başlatırken, saldırganın Hırvatistan'ın bağımsızlık savaşında yer alan gazilerden biri olduğu tahmin ediyor. - ZAGREB

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırvatistan'da Bakımevine Silahlı Saldırı: 5 Ölü - Son Dakika

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