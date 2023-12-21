Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun, Polis Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Dar Bölge Uygulamasına Katıldı

Kütahya'nın Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun, polis ekipleri tarafından ilçe genelinde gece saatlerinde gerçekleştirilen Dar Bölge uygulamasına katıldı.

Polis ekipleri tarafından ilçenin Halil Kurnaz Bulvarında oluşturduğu uygulama noktasında İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık ile katılan Kaymakam İsmail Tosun, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Polis ekiplerinin durdurdukları araç sürücülerinin kimlikleri ile belge kontrollerini yaparken, Genel Bilgi Taraması da (GBT) yapıldı. Denetimlerde durdurulan araçların sürücülerine trafikte yayalara öncelik tanınması, belirtilen hız sınırlamasına riayet etme, emniyet kemeri kullanma, telefon veya benzeri iletişim araçlarının trafikte kullanılmaması, trafik ışıklarına uyulması konularında uyarılarda bulunuldu.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince son 1 ay içerisinde ilçede 2 bin 235 şahıs, 450 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Sürücülere 45 bin 235 TL cezai işlem uygulandı. 4 şahsa alkollü araç kullanmaktan adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA