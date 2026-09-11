Hisarcık\'ta okul güvenliği toplantısında alınacak tedbirler ele alındı

Hisarcık'ta yeni eğitim-öğretim yılının güvenli ve huzurlu bir ortamda başlaması amacıyla okul güvenliği ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçedeki okullarda öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda; okul ve çevrelerinin güvenliği, öğrencilerin giriş ve çıkışlarında alınacak önlemler, trafik güvenliği, okul çevresinde asayişin sağlanması ve kurumlar arasındaki koordinasyon konuları değerlendirildi.

Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenim görebilmeleri için kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.