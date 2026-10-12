Hisarcık\'ta otluktan çıkan yangın 3 saatte söndü, yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otluk alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kızıçukur köyü Hacı Ahmetler mevkiinde saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin ormana sıçraması üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Hisarcık ve Emet Belediyesi itfaiye ekipleri, Simav Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri, arazözlerle yangına müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın, yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 6 dekar alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.