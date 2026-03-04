Hizbullah ile İsrail Arasında Çatışma

ABD ile birlikte İran'a saldıran İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılara başlarken; Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri ile çatışmaya girdiklerini bildirdi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar Orta Doğu'ya yayılıyor. İsrail İran'ın yanı sıra Lübnan'a saldırılara da başladı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah, İsrail güçlerine saldırı düzenledi. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Khiam kenti yakınlarında İsrail güçlerine bombalı saldırı düzenlenmesinin ardından çatışmaya girildiğini ifade edildi.
Çatışmanın yerel saatle 18.30'da İsrail güçlerinin bölgede ilerleyişe geçtiği sırada çıktığını aktaran Hizbullah, patlamanın ardından doğrudan çatışmaların yaşandığını ve İsrail askerleri arasında kayıplar olduğunu aktardı. Hizbullah, çatışmaların devam ettiğini açıkladı.
Hizbullah, ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona kasabasında toplanan İsrail güçlerine yerel saatle 17.00'de roketli saldırı düzenlendiğini aktardı. Hizbullah, İsrail'in saldırı sonrası yaralı askerleri helikopter ile tahliye ettiğini ifade etti.
