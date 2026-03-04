Hizbullah ile İsrail Arasında Çatışma - Son Dakika
Hizbullah ile İsrail Arasında Çatışma

Hizbullah ile İsrail Arasında Çatışma
04.03.2026 21:05
Hizbullah, İsrail askerleriyle Lübnan'ın güneyinde çatışmaya girdi, kayıplar olduğu bildirildi.

ABD ile birlikte İran'a saldıran İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılara başlarken; Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri ile çatışmaya girdiklerini bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar Orta Doğu'ya yayılıyor. İsrail İran'ın yanı sıra Lübnan'a saldırılara da başladı.

HİZBULLAH İSRAİL'E SALDIRDI, ÇATIŞMAYA GİRDİ

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah, İsrail güçlerine saldırı düzenledi. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Khiam kenti yakınlarında İsrail güçlerine bombalı saldırı düzenlenmesinin ardından çatışmaya girildiğini ifade edildi.

"İSRAİL ASKERLERİ ARASINDA KAYIPLAR VAR"

Çatışmanın yerel saatle 18.30'da İsrail güçlerinin bölgede ilerleyişe geçtiği sırada çıktığını aktaran Hizbullah, patlamanın ardından doğrudan çatışmaların yaşandığını ve İsrail askerleri arasında kayıplar olduğunu aktardı. Hizbullah, çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

Hizbullah, ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona kasabasında toplanan İsrail güçlerine yerel saatle 17.00'de roketli saldırı düzenlendiğini aktardı. Hizbullah, İsrail'in saldırı sonrası yaralı askerleri helikopter ile tahliye ettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Lübnan, Son Dakika

