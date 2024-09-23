Hizbullah, Komutan Karaki'nin Hayatta Olduğunu Açıkladı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısının ardından Hizbullah, güney cephesi komutanı Ali Karaki'nin hayatta olduğunu açıkladı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki'yi hedef aldığına dair çıkan haberlerin ardından Hizbullah açıklama yaptı. Hizbullah, saldırının ardından Karaki'nin hayatta olduğunu ve güvenli bir yere taşındığını açıklayarak, "Siyonist düşmanın Ali Karaki'ye suikast düzenlediği iddialarına ilişkin olarak, iyi ve sağlıklı olduğunu, güvenli bir yere taşındığını teyit ediyoruz" dedi. - BEYRUT