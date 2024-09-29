Hizbullah Lideri Nasrallah Beyrut'ta Öldürüldü

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a cuma günü düzenlenen ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği saldırıda farklı rütbelerde 20 Hizbullah komutanının da öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail'in cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyla Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesi büyük yankı uyandırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, aynı saldırıda farklı rütbelerde 20 Hizbullah komutanının da öldürüldüğü bildirildi. IDF, Nasrallah'ın güvenlik biriminin başındaki İbrahim Hüseyin Jazini ve Nasrallah'ın uzun süredir güvenilir danışmanı olarak tanımladığı Samir Tevfik Dibbin'in de öldürüldüğünü açıkladı.

IDF, dün yaptığı açıklamada Hizbullah'ın güney cephesi komutanı Ali Karaki'nin de öldüğünü belirtmişti. - TEL AVİV