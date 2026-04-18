Hizbullah'tan BM'ye Yönelik Suçlama Reddiyesi

18.04.2026 19:07
Hizbullah, Birleşmiş Milletler barış gücüne yapılan saldırılara yönelik suçlamaları reddetti.

Hizbullah, Lübnan'da Birleşmiş Milletler (BM) barış güçlerine yönelik ve 1 Fransız askerinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin suçlamaları reddederek, "Tarafların keyfi olarak suçlamalarda bulunma konusunda acele etmelerine şaşırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Hizbullah, Lübnan'da Birleşmiş Milletler (BM) barış güçlerine düzenlenen ve 1 Fransız askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin ise yaralandığı saldırılara ilişkin suçlamaları reddetti. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilk incelemelerin saldırının Hizbullah tarafından düzenlendiğine işaret ettiğine yönelik iddialarına değinilerek, sorumluluk belirlenirken ve suçlamalar yapılırken temkinli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Tarafların keyfi olarak suçlamalarda bulunma konusunda acele etmelerine şaşırıyoruz" denildi.

"Patlayıcı madde temizliği sırasında ateş açıldı"

BM'den yapılan açıklamada, olayın sabah saatlerinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ekibinin Ghanduriyah köyündeki bir yol boyunca patlayıcı madde temizleme çalışması yaparak BM mevzilerine ulaşmaya çalıştığı sırada gerçekleştiği belirtilmişti. Devriye ekibinin silahlı milisler tarafından açılan ateşe maruz kaldığı kaydedilmiş, "1 barış gücü askeri aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi ise yaralandı" ifadeleri kullanılmıştı.

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam da konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak olayla ilgili derhal soruşturma başlatılması talimatını vermişti. - BEYRUT

Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Hürmüz açıldı, piyasalar coştu Borsa İsranbul’da tüm zamanların rekoru Hürmüz açıldı, piyasalar coştu! Borsa İsranbul'da tüm zamanların rekoru
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague’de 7. kez finale yükseldi Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de 7. kez finale yükseldi
Bursaspor’a yarım milyon lira ceza Bursaspor'a yarım milyon lira ceza
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor 3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim

18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18:56
Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu Yıldız isim kadroda yok
Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu! Yıldız isim kadroda yok
18:55
Kerkük’te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
18:29
Türk yolcunun belinden 5 kilo 510 gram uyuşturucu çıktı
Türk yolcunun belinden 5 kilo 510 gram uyuşturucu çıktı
18:19
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu
17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
