Hizbullah'tan BM'ye Yönelik Suçlama Reddiyesi

Hizbullah, Lübnan'da Birleşmiş Milletler (BM) barış güçlerine düzenlenen ve 1 Fransız askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin ise yaralandığı saldırılara ilişkin suçlamaları reddetti. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilk incelemelerin saldırının Hizbullah tarafından düzenlendiğine işaret ettiğine yönelik iddialarına değinilerek, sorumluluk belirlenirken ve suçlamalar yapılırken temkinli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Tarafların keyfi olarak suçlamalarda bulunma konusunda acele etmelerine şaşırıyoruz" denildi.

"Patlayıcı madde temizliği sırasında ateş açıldı"

BM'den yapılan açıklamada, olayın sabah saatlerinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ekibinin Ghanduriyah köyündeki bir yol boyunca patlayıcı madde temizleme çalışması yaparak BM mevzilerine ulaşmaya çalıştığı sırada gerçekleştiği belirtilmişti. Devriye ekibinin silahlı milisler tarafından açılan ateşe maruz kaldığı kaydedilmiş, "1 barış gücü askeri aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi ise yaralandı" ifadeleri kullanılmıştı.

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam da konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak olayla ilgili derhal soruşturma başlatılması talimatını vermişti. - BEYRUT