Hizbullah'tan Sinwar açıklaması: "Komutanın şehadeti, siyonist tümörü yok etme yolunda direnişin kararlılığını güçlendirecektir"

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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi tarafından İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinwar'a ilişkin yapılan açıklamada, "Komutanın ve direniş ekseninde ondan önce gelenlerin şehadeti, Filistin'i özgürleştirme ve kanserli Siyonist tümörü yok etme yolunda ilerlemek için tüm savaş alanlarında direnişin azim ve kararlılığını güçlendirecektir" denildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail güçlerinin saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinwar'a ilişkin açıklama yaptı. Sinwar'ın İsrail'e karşı verdiği mücadelede tüm "onur ve haysiyet madalyalarını" kazandığı belirtililen açıklamada, "O, mücadele meydanlarında, son nefesine kadar işgal askerleriyle yüz yüze çarpışarak sevdiği ve istediği gibi şehitlik nişanını kazandı" denildi.

Direnişin devam edeceği mesajı verilen açıklamada, "Komutanın ve direniş ekseninde ondan önce gelenlerin şehadeti, Filistin'i özgürleştirme ve kanserli Siyonist tümörü yok etme yolunda ilerlemek için tüm savaş alanlarında direnişin azim ve kararlılığını güçlendirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ebedi başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması için birlikte mücadele çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ise Sinwar'ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere karşı katliam ve soykırım yaptığı belirtilerek, "Geri dönüş hakkı da dahil olmak üzere haklarımızın tam olarak geri alınması, işgalin sona erdirilmesi ve 1967 sınırlarına dayalı olarak işgal altındaki tüm topraklarımızda, ebedi başkenti Kudüs olan Filistin devletimizin kurulması" için İsrail'e karşı tüm Filistinli gruplara birleşik bir mücadele çağrısında bulunuldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğini yaptığı El Fetih grubu tarafından yapılan açıklamada da, "İsrail'in öldürme ve terörizm politikası halkımızın meşru, ulusal özgürlük ve bağımsızlık haklarını elde etme iradesini kırmayı başaramayacaktır" denildi. - BEYRUT