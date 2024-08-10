Hızlı tren rayında çıkan yangını canlarını hiçe sayarak söndürdüler
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hızlı tren raylarındaki otluk alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri tehlikeye rağmen söndürdü.
Yangın, İzmit ilçesi Yeni Mahalle Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bulunan hızlı tren raylarındaki otluk alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, canlarını hiçe sayarak tren raylarının üstünden yangını söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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