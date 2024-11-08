Hobi Bahçesinde Sobadan Yangın: 2 Yaralı

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Hobi bahçesinde yangın: 2 ağır yaralı

ANKARA - Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir hobi bahçesinde sobadan yangın çıktı, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayaş ilçesi Gökler Mahallesi Seyirtepe piknik alanında hobi bahçesinde sobadan yangın çıktı. Meydana gelen yangında Zübeyde B. ile Ramazan B. ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılmaz hala geldi. Sağlık ekipleri yaralıları şehir hastanesine sevk etti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.