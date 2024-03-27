Hollanda'da PEGIDA lideri Kur'an-ı Kerim'e saldırdı, gözaltına alındı

Erciş'te Mahalli İdareler Seçimi için Seçim Koordinasyonu ve Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimi ile ilgili olarak Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu başkanlığında 'Seçim Koordinasyonu ve Güvenliği Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda seçim sürecinin huzur ve güven içerisinde tamamlanması için alınacak tedbirler ve seçim günü yapılacak işlemler görüşüldü.