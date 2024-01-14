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Hollanda'da aşırı sağcı grup Kur'an-ı Kerim'e saldırdı - Son Dakika
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Hollanda'da aşırı sağcı grup Kur'an-ı Kerim'e saldırdı

Hollanda'nın Arnhem kentinde Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) adlı aşırı sağcı grup, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırı düzenledi. Polis Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemek isteyenlere copla müdahale ederken, çıkan arbedede 4 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

Hollanda\'da aşırı sağcı grup Kur\'an-ı Kerim\'e saldırdı
14.01.2024 - 21:37,
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Hollanda'nın Arnhem kentinde Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) adlı aşırı sağcı grup, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırı düzenledi. Polis Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemek isteyenlere copla müdahale ederken, çıkan arbedede 4 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

PEGIDA adlı aşırı sağcı grubun lideri Edwin Wagensveld ve destekçileri, Hollanda'nın Arnhem kentinde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıda bulundu. Provokatif eylem için belediyeden izin alınmasının ardından başka bir grup da eyleme engel olmak için protesto gösterisi düzenledi. Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimi sırasında eylemden rahatsız olan bir grup Wagensveld ve destekçilerinin üzerine atlayarak, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemeye çalıştı. Polis, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemek isteyenlere copla müdahale etti. Çıkan arbedede Wagensveld ve 3 polis yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Wagensveld'in çıkan olayların ardından polis koruması altına alındığı ve PEGIDA'nın provokatif eyleminin yarıda kesildiği açıklandı.

Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch yaptığı açıklamada, "Kutsal bir kitabı yakmanın oluşturduğu üzüntüyü ve duyguyu anlıyorum. Ancak şiddet kabul edilemez" dedi. - AMSTERDAM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hollanda'da aşırı sağcı grup Kur'an-ı Kerim'e saldırdı - Son Dakika


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