Hopa'da Dereye Düşen Köpek Kurtarıldı

3.Sayfa

Hopa'da dereye düşen sokak köpeği kurtarıldı

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde Sundura Deresi'ne düşen bir sokak köpeği, çevredeki vatandaşların çabaları sayesinde kurtarıldı.

Olay, Hopa ilçesinde Sundura Deresi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple dereye düşen ve sulara kapılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan köpeği gören vatandaşlar, köpeği kurtarmak için seferber oldu. Derenin ortasında bir taşın üstünde mahsur kalan köpeğin zor durumda olduğunu fark eden sanayi esnafı Tayfun Yakup, hiç tereddüt etmeden dereye indi. Merdiven yardımıyla köpeği bulunduğu yerden kucağına alarak kıyıya çıkardı.

Kurtarma anları ise başka bir sanayi esnafı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.