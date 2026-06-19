Hopa\'da Hırsızlık Engellendi

Artvin'in Hopa ilçesinde bir iş yerinden çanta çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Hopa ilçesinde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın iş yerine girdikten sonra bankonun arkasına geçtiği, masa üzerinde bulunan çantayı alarak sırt çantasına koyduğu görüldü. Şüpheli, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden ayrıldı. İş yeri sahiplerinin durumu fark ederek polise haber vermesi üzerine çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda ilçe dışından geldiği belirlenen şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ile birlikte ele geçirilen çanta sahibine teslim edildi. - ARTVİN