Hopa'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Hopa'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Hopa'da hafif ticari araç kontrolden çıkarak dereye uçtu. 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralı.

09.12.2024 02:29
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Hopa'da feci kaza... Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Hopa ilçe merkezine bağlı Sundura Mahallesi'nde meydana geldi. Cansu Tekin yönetimindeki 08 ABP 918 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sundura Deresi'ne uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Cansu Tekin ve yolcu konumundaki Figen Parlak (34), ilk müdahalenin ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak araçta bulunan diğer yolcu Tuğba Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Cansu Tekin'in durumunun ise ağır olduğu kaydedildi

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hopa'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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