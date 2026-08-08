Hopa'da Kundaklama Şüphesiyle Yangın - Son Dakika
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Hopa'da Kundaklama Şüphesiyle Yangın

Hopa\'da Kundaklama Şüphesiyle Yangın
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Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan yangında ev sahibi hastaneye kaldırıldı, bir kişi gözaltına alındı.

Artvin'in Hopa ilçesinde bir binanın üst katında çıkan ve kundaklama şüphesi taşıyan yangında ev sahibi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Hopa-Artvin karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin üst katında bulunan dairede yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine hızla Hopa İtfaiyesi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının başladığı veya başlatıldığı esnada içeride olduğu tespit edilen ev sahibi, yoğun dumandan etkilenerek zehirlendi.

Yaralı vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kundaklama şüphesi

Hopa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yangın esnasında bölgede bulunan ve durumundan şüphelenilen bir kişi, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayda kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu ve şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Artvin, Hopa, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hopa'da Kundaklama Şüphesiyle Yangın - Son Dakika

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