Hopa\'daki Cisim Hakkında Endişe Yok

Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Hopa açıklarında insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen cisimle ilgili, "Endişe edilecek herhangi bir durum yok" dedi. Ergün, geçici olarak kapatılan kara yolunun kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldığını, bölgede herhangi bir tahliyenin söz konusu olmadığını açıkladı.

Artvin'in Hopa ilçesinde deniz üzerinde insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen cismin görülmesi üzerine bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.35 sıralarında Sugören Balıkçı Barınağı önünde denizde bir cisim görüldüğü yönünde ihbar yapıldı. İhbarın ardından deniz polisi tarafından sualtı görüntülemesi gerçekleştirildi. Elde edilen görüntü ve fotoğrafların SAS Komando birliklerine gönderilmesinin ardından cismin insansız deniz aracı olabileceği değerlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle bir süre kıyıya yaklaşık 50 metre kadar yaklaşan cisim nedeniyle güvenlik tedbirleri artırılırken, Kemalpaşa-Hopa arasındaki kara yolu geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. Cismin kıyıdan yaklaşık 400 metre açığa sürüklenmesinin ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Hopa Kaymakamlığında oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları takip eden Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.35 civarında Suören Balıkçı Barınağı önünde bir cisim ihbarı aldık. Bunun üzerine deniz polisimiz sualtı görüntüleme gerçekleştirdi ve fotoğraflarını SAS Komando birliklerimize gönderdik. SAS komandolarımız bunun bir insansız deniz aracı olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Biz her zaman en kötü senaryoya göre, patlayıcı madde yüklü olabileceğini değerlendirerek önlemlerimizi aldık. Rüzgarla birlikte bir ara kıyıya 50 metreye kadar yaklaştı. Şu anda ise yaklaşık 400 metre açıkta bulunuyor ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından takip ediliyor. Kıyıya yaklaşınca kara yolunu geçici olarak trafiğe kapatmıştık. Şu anda kontrollü olarak yeniden trafiğe açtık. Sabah askeri uçakla SAS komandolarımız gelecek. Sabah 07.30-08.00 gibi burada olmalarını bekliyoruz. Cisim güvenli mesafeye çekilerek kontrollü şekilde patlatılacak. Endişe edilecek herhangi bir durum yok. Her şey kontrolümüz altında. Şu anda evlerde herhangi bir tahliye de söz konusu değil. Mesafe güvenli, yolumuz da açık. En olumsuz senaryoya karşı gerekli bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.