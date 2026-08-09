Hopa'daki Cisim Hakkında Endişe Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hopa'daki Cisim Hakkında Endişe Yok

Hopa\'daki Cisim Hakkında Endişe Yok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Valisi Ergün, Hopa'daki insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen cisimle ilgili durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Hopa açıklarında insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen cisimle ilgili, "Endişe edilecek herhangi bir durum yok" dedi. Ergün, geçici olarak kapatılan kara yolunun kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldığını, bölgede herhangi bir tahliyenin söz konusu olmadığını açıkladı.

Artvin'in Hopa ilçesinde deniz üzerinde insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen cismin görülmesi üzerine bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.35 sıralarında Sugören Balıkçı Barınağı önünde denizde bir cisim görüldüğü yönünde ihbar yapıldı. İhbarın ardından deniz polisi tarafından sualtı görüntülemesi gerçekleştirildi. Elde edilen görüntü ve fotoğrafların SAS Komando birliklerine gönderilmesinin ardından cismin insansız deniz aracı olabileceği değerlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle bir süre kıyıya yaklaşık 50 metre kadar yaklaşan cisim nedeniyle güvenlik tedbirleri artırılırken, Kemalpaşa-Hopa arasındaki kara yolu geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. Cismin kıyıdan yaklaşık 400 metre açığa sürüklenmesinin ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Hopa Kaymakamlığında oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları takip eden Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.35 civarında Suören Balıkçı Barınağı önünde bir cisim ihbarı aldık. Bunun üzerine deniz polisimiz sualtı görüntüleme gerçekleştirdi ve fotoğraflarını SAS Komando birliklerimize gönderdik. SAS komandolarımız bunun bir insansız deniz aracı olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Biz her zaman en kötü senaryoya göre, patlayıcı madde yüklü olabileceğini değerlendirerek önlemlerimizi aldık. Rüzgarla birlikte bir ara kıyıya 50 metreye kadar yaklaştı. Şu anda ise yaklaşık 400 metre açıkta bulunuyor ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından takip ediliyor. Kıyıya yaklaşınca kara yolunu geçici olarak trafiğe kapatmıştık. Şu anda kontrollü olarak yeniden trafiğe açtık. Sabah askeri uçakla SAS komandolarımız gelecek. Sabah 07.30-08.00 gibi burada olmalarını bekliyoruz. Cisim güvenli mesafeye çekilerek kontrollü şekilde patlatılacak. Endişe edilecek herhangi bir durum yok. Her şey kontrolümüz altında. Şu anda evlerde herhangi bir tahliye de söz konusu değil. Mesafe güvenli, yolumuz da açık. En olumsuz senaryoya karşı gerekli bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Artvin Valiliği, Güvenlik, 3. Sayfa, Savunma, Hopa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hopa'daki Cisim Hakkında Endişe Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
ABD’de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor ABD'de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor
Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı Petro görevi devretmeden sarayı terk etti Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti
TBMM’de tansiyon yükseldi “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü TBMM’de tansiyon yükseldi! “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü
Ayyüce Türkeş’ten MHP’ye sert sözler Komisyonda ortalık bir anda karıştı Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye sert sözler! Komisyonda ortalık bir anda karıştı

11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
10:04
Orta Doğu yangın yeri Suudi Arabistan’daki petrol rafinerisi vuruldu
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu
09:33
Bahçeli “Demirtaş evine dönmeli“ çağrısı yapmıştı Erdoğan’ın yardımcısından yanıt geldi
Bahçeli "Demirtaş evine dönmeli" çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 14:20:11. #7.13#
SON DAKİKA: Hopa'daki Cisim Hakkında Endişe Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.