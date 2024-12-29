Horoz Kavgası: 7 Tavuk Telef Oldu - Son Dakika
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Horoz Kavgası: 7 Tavuk Telef Oldu

Horoz Kavgası: 7 Tavuk Telef Oldu

Akyazı'da, horozları yüzünden infiale kapılan genç, tavuklara ateş açtı, jandarma tarafından yakalandı.

29.12.2024 12:17
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki horozunun annesi tarafından komşuya verildiğini öğrenince 7 tavuğu telef ettikten sonra dayısın evine ateş açan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Tüfeğine el koyulan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İlginç olay dün, Akyazı ilçesi Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. isimli kadın iki tane horozunu komşusuna verdi. Duruma öfkelenen oğlu İ.Y., eline aldığı tüfek ile dehşet saçtı. İlk olarak bahçedeki 7 tavuğa tüfek ile ateş açan İ.Y., ardından dayısının ikinci kattaki evinin balkonunu hedef aldı. Tüfekten çıkan saçmalar evin camlarına hasar verdi. 7 tavuğu telef edip, dayısının evine de zarar veren şahıs motosiklete binip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce olay yerinde 10 adet boş tüfek kartuşu bulundu. İ.Y., jandarma ekiplerince tüfekler beraber yakalandı. Jandarma ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde tüfeğine el koyulan İ.Y. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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