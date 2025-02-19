HSK, Barım'ın Tahliye Kararı Veren Hakimi Soruşturuyor - Son Dakika
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HSK, Barım'ın Tahliye Kararı Veren Hakimi Soruşturuyor

Gezi Parkı davasında tahliye kararı veren hakim F.K. hakkında HSK soruşturma başlattı.

19.02.2025 12:06
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı davasından tutuklanan Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma başlattı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı eylemlerinden dolayı tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi F.K. hakkında soruşturma başlattı. Barım'ın avukatları nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvurarak, tutukluluğa itirazda bulundu. Talebi değerlendiren hakimlik, itirazı reddederken Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ardından Barım'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna yeniden itiraz ederek İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesine başvurdu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme hakimi F.K., "şüpheliye yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, lehine olan tanık beyanları, aleyhine olan telefon konuşma kayıtları ve tüm deliller kapsamında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve bu durumda ise tutukluluk kararının ölçülü olmayacağı" gerekçesiyle tahliye kararı verdi. Barım'ın tahliyesi gerçekleşmeden karara itirazda bulunulurken Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

Tahliye kararı veren hakim hakkında HSK Birinci Dairesi, soruşturma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa HSK, Barım'ın Tahliye Kararı Veren Hakimi Soruşturuyor - Son Dakika

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