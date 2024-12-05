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HTŞ Hama'ya İlerliyor

HTŞ Hama\'ya İlerliyor

HTŞ bağlı muhalif gruplar, Hama'ya girerek Esad güçleriyle çatışmalara devam ediyor.

05.12.2024 12:50
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Suriye'de Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) bağlı muhalif grupların stratejik öneme sahip Hama'ya girdiği, kent merkezine doğru ilerlediği belirtildi.

Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana Beşar Esad rejimine bağlı güçlerle çatışan Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif gruplar ilerleyişini sürdürüyor. Muhalifler, Halep'in ardından Hama kentine ulaştı. HTŞ komutanı Hasan Abdul Ghany sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Esad rejimine bağlı güçlerle şiddetli çatışmalar yaşandığı, Hama içinde farklı yönlerden kent merkezine doğru ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Muhaliflerin ilerleyişi

HTŞ liderliğindeki muhalifler, geçtiğimiz hafta Halep'in büyük bir bölümünü ele geçirdi ve güneye doğru ilerleyişe geçti. Salı günü Hama'nın kuzeyindeki stratejik bir tepeye ulaşan muhalifler, dün kenti 3 taraftan kuşatmıştı.

Hama, Halep, Humus ve Şam'ı birbirine bağlayan stratejik öneme sahip bir yol üzerinde bulunuyor. Hama'da kontrol sağlanması durumunda muhaliflerin, Suriye'nin en kalabalık bölgelerini birbirine bağlayan Humus'a ilerleyişinin önü açılmış olacak. - HAMA

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa HTŞ Hama'ya İlerliyor - Son Dakika

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