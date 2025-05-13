HÜDA PAR İl Sekreteri Katledildi, Sanık Müebbet Aldı - Son Dakika
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HÜDA PAR İl Sekreteri Katledildi, Sanık Müebbet Aldı

HÜDA PAR İl Sekreteri Katledildi, Sanık Müebbet Aldı

Adana'da HÜDA PAR İl Sekreteri Sacit Pişgin'i bıçakla öldüren Ali Sever, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

13.05.2025 13:55
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Adana'da, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Sekreteri Sacit Pişgin'i bıçakla öldürüp, İl Başkanı Salih Demir'i yaralayan Ali Sever (73) müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Sanık, ayrıca 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl ve 'konut dokunulmazlığını ihlalden' de 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HÜDA Par Adana İl Başkanlığı'na 22 Temmuz 2023'te giren Ali Sever, elindeki bıçakla HÜDA PAR İl Sekreteri Sacit Pişgin'i öldürdü, İl Başkanı Salih Demir'i de yaraladı. Olay sonrası yakalanarak tutuklanan Sever hakkında Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Ali Sever, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Salih Demir ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz, HÜDA PAR Adana İl Başkanı Fetullah Çiçek, eski ilçe başkanları da duruşmayı takip etti.

Tutuklu sanık Ali Sever, son savunmasında HÜDA PAR Adana il binasının mülkiyetinin kendisine ait olduğunu iddia etti. Sever, şunları söyledi:

"Olayın gerçekleştiği HÜDA PAR il binasını benden izin almadan parti binası yaptılar. Parti binası yaparken bana sordular mı? Ayrıca bana yöneltilen sanık sıfatını kabul etmiyorum. Ben sanık değilim. Ben orada 5 kişi öldürdüm."

Sanık Sever, savunmasının ardından salonda bulunan ve olayda yaralanan eski il başkanı Salih Demir'e de çıkışarak, "Ö..., şişman" diye hakaret etti.

Olayda yaralanan eski il başkanı ve müşteki Salih Demir, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütaalasını tekrarlayarak, sanığın 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Müşteki avukatları, sanığın savunmalarının suçtan kurtulamaya yönelik olduğunu, olayı kasten ve tasarlayarak yaptığını belirterek, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Sever'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüsten', 11 yıl ve 'konut dokunulmazlığını ihlalden' ise 1 yıl hapis cezasına mahkum edip, tutukluluğunun devamına karar verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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