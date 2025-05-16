Hudutsuz Sevda dizisinde başrol veda etti

NOW TV'nin Perşembe akşamları ekrana gelen ve büyük ilgi gören dizisi Hudutsuz Sevda, dün akşam yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Sezon boyunca gerilim dolu sahneleri ve dramatik kurgusuyla dikkat çeken dizi, final bölümünde izleyicilere büyük bir sürpriz yaşattı. Finalde Miray Daner'in hayat verdiği Zeynep karakteri, düğün günü silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mutluluğun eşiğinde yaşanan bu trajik gelişme, izleyicileri ekran başında şoke etti. Özellikle Zeynep'in kanlar içinde yere yığıldığı sahne, sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım ve yorum aldı. Diziye olan tepkiler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, "Zeynep", "Hudutsuz Sevda" ve "Miray Daner" etiketleri Twitter'da (X) trend listesine girdi. Birçok kullanıcı dizinin senaristine tepki gösterirken, bazıları ise hikâyenin dramatik gücünü övdü. Yaşanan bu sahnenin ardından Miray Daner'in projeye veda ettiği öğrenildi. Hudutsuz Sevda, sezona çarpıcı bir veda yaparken, yeni sezonda yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.

"VEDA ZAMANI"

Miray Daner'den açıklama geldi, "'Zeynep Leto'ya ve Hudutsuz Sevda'ya veda zamanı. Bu hikayeyi mümkün kılan tüm yaratıcı ekibe, bu yolculuk boyunca kamera önü ve arkasında birlikte emek verdiğimiz tüm ekip arkadaşlarıma; birlikte geçirdiğimiz zamanlar, kurduğumuz dostluklar ve emekleriniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Ve son olarak, iki sezon boyunca bizi yalnız bırakmayan, varlığını her daim hissettiren izleyicilerimize sonsuz sevgi ve teşekkürlerimle.'