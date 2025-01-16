Hükümlü Nakil Aracı Devrildi

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde hükümlü taşıyan nakil aracının yoldan çıkarak yan yattı. Araçta bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Sungurlu- Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyon'dan Giresun'a hükümlü nakil eden 03 UA 230 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Yol kenarında asılı kalan araçta bulunan hükümlü ve personeller yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan inceleme neticesinde araç asılı kaldığı yerden çekilerek çıkartıldı. - ÇORUM