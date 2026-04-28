Hükümlüler kamu hizmetlerinde çalıştırılacak

28.04.2026 13:57  Güncelleme: 13:58
Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı arasında 'Malatya'da Hükümlülerin Topluma Kazandırılmasına Yönelik Örnek İş Birliği' protokolü imzalandı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü tarafından hükümlülerin topluma kazandırılması, üretken bireyler olarak sosyal hayata yeniden uyum sağlamaları ve meslek edinmelerini desteklemek amacıyla yürütülen iş birliği çalışmaları kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı arasında önemli bir adım atıldı.

Bu çerçevede, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi arasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete'nin katılımlarıyla, Akçadağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin kamu hizmetlerinde çalıştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

İlk etapta 50 hükümlü görev alacak

'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu' kapsamında hayata geçirilen protokol kapsamında hükümlüler kamu düzeni, güvenlik ve toplumsal hassasiyetler gözetilerek, tamamen yasal mevzuat çerçevesinde ve ilgili kurumların denetim ve sorumluluğu altında Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanlarında ilk etapta 50 hükümlü görev alacak. Bu uygulama ile hükümlülerin kontrollü, planlı ve kamu yararını esas alan bir çalışma düzeni içerisinde topluma kazandırılması amaçlanıyor. Söz konusu protokol, hükümlülerin meslek edinmelerine, çalışma disiplinini geliştirmelerine ve sosyal hayata uyum süreçlerinin güçlendirilmesine katkı sağlamasının yanı sıra, Malatya Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç duyduğu iş gücünün ekonomik ve verimli bir şekilde karşılanmasına da imkan tanıyacak.

"Gayet güzel bir proje"

Protokol kapsamında görev alacak hükümlülerin barınma ve temel ihtiyaçları, belediyeye ait ve bu amaçla tahsis edilen alanlarda karşılanacak; tüm süreçler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle yürütülecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, "Malatya Cumhuriyet Başsavcımız projeden bahsettiğinde çok heyecanlandım. Sadece iş gücü açısından değil, mahkumların rehabilitasyonu açısından da önemli bir proje. Bunun yanında kamuya olan yükü de gidermiş olacak. Bizde de hükümlülük süreçlerini iyi değerlendirirlerse belediye kurumlarımıza en çokta kendilerine katkısı olacak. Hayırlı olsun, gayet güzel bir proje" ifadelerini kullandı.

"Belediye mahkumların giderlerini karşılayacak"

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ise projenin Türkiye'de ilk uygulamalarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Belediye mahkumların giderlerini karşılayacak, çok düşük ücretlerle hükümlüleri çalıştırmış olacak. Hükümlüler, bu çalıştıkları süreçte hem maddi geliri olacak hem de sigortaları karşılanacak. Cezaevinde geçireceği süre yarıya inecek. Bir gün çalıştığı süre iki gün olarak hesaplanacak. Bizim açımızdan da mahkum kurumda barındırılmayacak, haftanın 6 günü tamamen dışarıda aylık 35 saat üzerinden hesaplanan çalışması olacak. Barınma ve ihtiyaçları dışarıda karşılanacak. Ceza İnfaz kurumuna da bir artısı olacak. Asıl gayemiz ise mahkumların ıslah edilip, iyileştirilmesi. İlk etapta 50 mahkumla başlayacağız, sonrasında bu sayı artacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı arasında 'Malatya'da Hükümlülerin Topluma Kazandırılmasına Yönelik Örnek İş Birliği' protokolü imzalandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

