Hükümlünün Ölümü Tartışma Yarattı - Son Dakika
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Hükümlünün Ölümü Tartışma Yarattı

Çorum Başsavcılığı, hükümlünün enfeksiyon nedeniyle ölmediğini açıkladı.

05.12.2024 11:10
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Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hükümlünün enfeksiyona maruz kaldığı için öldüğü iddiaları yalanlandı.

Edinilen bilgiye göre, İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan M.B., tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün hayatını kaybetti. M.B.'nin enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybettiği yönündeki iddialar ile ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, M.B.'nin ceza infaz kurumunda enfeksiyona maruz kaldığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

M.B.'nin ölüm sebebinin tüm yönleriyle araştırıldığının kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan M.B.'nin tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 04.12.2024 tarihinde vefatı nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme adına basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur. İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan hükümlü olarak bulunan M.B.'nin rahatsızlığı üzerine 12 Kasım 2024 tarihinde Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, burada tedavisi devam ederken 4 Aralık 2024 tarihinde hayatını kaybettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili olarak hazırlık soruşturması başlatıldığı, M.B.'nin ölüm nedeninin tüm yönleriyle araştırıldığı, herhangi bir kasıt ve ihmalin tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gereğinin en kısa süre içerisinde tevessül ettirileceği, birtakım basın kuruluşlarında M.B.'nin ceza infaz kurumunda enfeksiyona maruz kaldığı iddiasının doğru olmadığı, Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı ceza infaz kurumlarında gerekli bakım ve denetimlerin en üst seviyede yapıldığı, bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğun tespit edilemediği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." - ÇORUM

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hükümlünün Ölümü Tartışma Yarattı - Son Dakika

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